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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأشهر في صناعة البن .. أهم المعلومات عن دولة كينيا الافريقية

دولة كينيا
دولة كينيا

 في ضوء العلاقات القوية التي تربط مصر بدول القارة الافريقية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من موقعها الجغرافي، تأتي مشاركة الرئيس السيسي اليوم الاحد في القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الافريقي بالعاصمة الكينية نيروبي.

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لحظة وصول الرئيس السيسي إلى كينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

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لحظة وصول السيسي إلى كينيا للمشاركة في قمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الأفريقي (شاهد)

هدف القمة 

وتستهدف قمة نيروبي تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، وتقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وقد وصل الرئيس السيسي بالامس كينيا، وكتب في سجل الزائرين كلمة "يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر للرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنيًا لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن دولة كينيا:

تعد دولة كينيا من دول القارة الافريقية.

تقع كينيا في شرق إفريقيا يحدها من الشمال إثيوبيا والسودان، ومن الشمال الشرقى الصومال، ومن الجنوب الشرقى المحيط الهندى، ومن الجنوب تنزانيا،ومن الغرب بحيرة فيكتوريا وأوغندا.

 كم 2582.650 يبلغ مساحة دولة كينيا 

يصل عدد السكان  39.002.772 نسمة وفقًا لتقدير 2009

يعتمد الاقتصاد الكينى بشكل أساسى على الزراعة ويعد محصول البن من أهم المحاصيل.

أهم المنتجات الزراعية 

تتمتع كينيا بالعديد من المنتجات الزراعية منها البن – الشاى – القطن – قصب السكر – بالإضافة إلى الحبوب : الذرة – الأرز – القمح – الشعير 

أهم الصناعات

المنسوجات – الكيماويات – تكرير النفط – الصابون – الأثاث – البطاريات

قد تعانى كينيا من موجات الجفاف الذى يعرقل عملية التنمية فى البلاد

تعد كينا عضوًا فعالا في التنظيمات الاقليمية منها الكوميسا – جماعة شرق افريقيا – مجموعة الاندوجو – مجموعة الـ 77 الإتحاد الأفريقى.

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