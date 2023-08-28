تعليق مثير من طارق الشناوي على ظهور أسما شريف منير "حليقة الرأس"

حرص الناقد الفني طارق الشناوي على التعليق بشأن ظهور الفنانة أسما شريف منير حليقة الرأس في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية، موضحًا أنه أمر طبيعي ويحدث في دول العالم مثل أوروبا وغيرها.

أضاف طارق الشناوي في بيان صحفي: "ده شيء طبيعي وبيحصل في عالمنا في ستات بتحلق شعرها ولازم نتعود على حرية الآخر.. كل شخص حر هي تحلق شعرها تعمله أصفر.. تخليه ضفيرة دي حياتها الشخصية".

تابع طارق الشناوي: البعض تحول إلى قضاة وجلادين بعيدًا عن وجود أسباب أخرى متعلقة بها، هل هي فعلت ذلك من أجل مواكبة موضة العصر؟ فيجب عدم مصادرة الرأي الآخر، معقبًا على دفاع شريف منير عن ابنته قائلًا إنه لم يفعل شيئًا خاطئًا.

اختتم طارق الشناوي: "شريف منير معملش حاجة غلط والمفروض ميدافعش عن بنته وبس، بل يدافع عن الحرية لأنها معملتش حاجة تسيء لأحد ولا تتواعد بكلمة أساءت لشخص ولم يكن مظهرها مقززًا، ويجب أن يمر الأمر مرور الكرام، وهناك نجمات في المهرجان كان يظهرن بنفس المظهر".

تصدرت الفنانة أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت فى مهرجان القاهرة للدراما “حليقة الرأس”.

تعرضت أسما شريف منير لانتقادات وهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرض والدها أيضًا لانتقادات لاذعة واتهمه الجمهور أنه لم يعرف أن يقوم بتربية ابنته بشكل صحيح.

من جانبه خرج الفنان شريف منير فى فيديو عبر حسابه على إنستجرام للرد على الهجوم عليه وعلى ابنته ونستعرض أبرز تصريحاته:

شريف منير يدافع عن ابنته: "مش هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم"

1- إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته، تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة!!

2- اوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها…

3- بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي.

4- بنتي متربية كويس جدًا بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه المهم إنها متكونش بتأذي حد.

5- قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكوا واتفرجوا على عيلتكوا وعلى الناس اللي حواليكوا قبل ما تنتقدوا وتغلطوا.

6- اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب هي مغلطتش في حد فيكو ومغلطتش في نفسها.

7- أنا أب مسئول إني أحميها وهي حرة في تصرفاتها.

8- أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي.

9- متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها.

10- بنتى أم ولديها بنوتة ومسئولة عن نفسها المهم إننا مش بنضر حد.