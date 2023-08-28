ارتفاع أسعار الذهب مع تقييم الأسواق لأثر مسار الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 أغسطس، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

الذهب في المعاملات الفورية:

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعًا، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1943.80 دولار.

في كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة ترك باول المجال مفتوحًا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعًا جدًّا مشيرًا إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي المفاجئة.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

من المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحًا لقوة الاقتصاد.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1% إلى 944.06 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1230.74 دولار.

شهدت أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28 أغسطس، ارتفاعًا في سوق الصاغة، إذْ شهد المعدن الأصفر تراجعًا خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2600 جنيه.

عيار 21 يسجل 2275 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1950 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18200 جنيه.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

تراجعت أسعار الذهب في مصر بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالسماح بدخول الذهب مع المصريين في الخارج من دون رسوم جمركية، إلا أن الأسعار بدأت في الارتفاع من جديد.