إقبال كثيف على الدروس المنهجية للواعظات

أقيمت الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية لبيان بعض أوجه عظمة القرآن الكريم وبيان فضله وبعض وجوه إعجازه، وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

ففي مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة ‏مرفت عزت محمد في مادة التفسير وعلوم القرآن‎ ‎.‎

ومن مسجد منشية البكري بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة رابحة صلاح الدين مصطفى في مادة التفسير.

ومن مسجد الجامع بمدينتي بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة حنان الحسيني في مادة التفسير.

وفي مسجد الإمام الحسين بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة رابحة صلاح الدين في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد أبوبكر الصديق بالشرقية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة ‏رضا محمد حسين عبدالله في مادة التفسير وعلوم القرآن‎ ‎.‎

مسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة

وفي مسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏وفاء عبد السلام في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد السيدة خديجة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏ماجدة حماية الله في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد النور بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏دعاء ذكي في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد مصطفى محمود بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏هبة معاطي في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الصباح بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة هدى زين في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الحاج عبد العال بسوهاج أقيم الدرس المنهجي للواعظة جيهان تمام عطية في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد آل العسكري بسوهاج، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏هانم عبد الرازق إبراهيم في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد خالد بن الوليد بمدينتي القاهرة، أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة نيفين أحمد عبد الله في مادة الفقه‎.‎

ومن مسجد السلام بالمنوفية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏زينب البرماوي في مادة الفقه.

فمن مسجد فاطمة الشربتلي بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏عبير الصاوي في مادة الفقه.

ومن مسجد خلاف بالشرقية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏هناء محمد العربي‎.

ومن مسجد العمري بالمنيا أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏همت مصطفى محمد حسن.

وفي مسجد باب السلام بالغربية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة ‏ماجدة إبراهيم موسى.