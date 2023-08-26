السبت 26 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأوقاف تطلق مشروع إنارة المساجد بالطاقة الشمسية (فيديو)

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

كشف الدكتورعبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه جاري الإعداد لـ 50 مسجد في المرحلة الثانية للعمل بالطاقة الشمسية، وتسعى الوزارة جاهدة للتواصل مع باقي المحافظات ووضع خطة محكمة من أجل تزويد المساجد بالطاقة الشمسية، 

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 محافظة الوداي الجديد تعد بيئة خصبة لسرعة التحرك بالعمل بالطاقة الشمسية

وأضاف “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن محافظة الوداي الجديد تعد بيئة خصبة لسرعة التحرك بالعمل بالطاقة الشمسية.

ونوه إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ عددًا من التوصيات الخاصة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وكانت البداية مع محافظة الوداي الجديد بـ 33 مسجد كمرحلة أولى.

 مؤتمر المناخ كوب 27

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن خطة إنارة المساجد بالطاقة الشمسية، ضمن خطة الدولة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وهذا يعد تطبيقًا غاية في الأهمية خاصة بعد مؤتمر المناخ كوب 27.

 

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