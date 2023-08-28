وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

كرم المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية، وذلك لبلوغهم السن القانونية للمعاش، في احتفالية خاصة نُظِّمت من قِبَل قطاع تعليم المحافظة.

شملت هذه الاحتفالية تكريم كل من المهندسة عائشة عيد أحمد في قسم التعليم الصناعي، وسيد فتحي حسن في الحملة الميكانيكية، وسعيد حسين جبل في الخدمات الداخلية، وسناء وهيب عمر في حالة صحية.

وعبَّر وكيل التعليم عن تهانيه للمحتفى بهم، مُعبِّرًا عن تقديره وامتنانه للجهود الجبارة التي قاموا بها وتفاينهم على مدى سنوات طويلة، في خدمة العملية التعليمية وتطوير أدائها لتحقيق التقدم والتطور.

وفي ختام الاحتفالية، قدَّم المهندس سيد التحية للجميع، مع التقاط الصور التذكارية، لتوثيق هذه المناسبة السعيدة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم مجموعة من منسوبي ديوان عام المديرية