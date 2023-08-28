محافظ الوادي الجديد: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ ثابتة ومتنقلة

تواصل السلطات المحلية في محافظة الوادي الجديد في مصر، تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. وتعمل المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

ومن أبرز التدابير المتبعة في هذا الإطار، استمرار طرح اللحوم الطازجة والخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة. حيث يتم توفير هذه المنتجات الغذائية الأساسية في منافذ ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

تأتي هذه التدابير في إطار حرص السلطات المحلية على تقديم العون والدعم للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على حياة الأفراد.

ويعكس توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، التزام الحكومة المحلية بضمان توفير الأمن الغذائي للمجتمع والحفاظ على استقرار الأسعار، كما يسهم في تخفيف العبء المادي عن كاهل المواطنين، وتحقيق رغبتهم في الحصول على سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

ولاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من المواطنين في الوادي الجديد، حيث أشادوا بالجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في تسهيل وصولهم إلى السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما أعربوا عن امتنانهم للدعم المستمر الذي يقدم لهم من قبل الحكومة المحلية.

ويعد توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، دليلًا على حرص السلطات المحلية في الوادي الجديد على تحقيق رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المحلية بتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المحافظة.

بذلك، تستمر الجهود المبذولة في محافظة الوادي الجديد لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتقديم الدعم للمواطنين خلال هذه الظروف الصعبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين جودة حياتهم.

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة

محافظ الوادي الجديد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة