طريقة تحضير كوكيز بحبيبات الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني

تعد الكوكيز بحبيبات الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني لها مذاق لذلذ، يعشقها الصغار والكبار، من أسهل الوصفات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكوكيز وقدميه بجانب فنجان من القهوة.

كوكيز

طريقة تحضير الكوكيز بحبيبات الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني

المقادير

- السكر البني : كوب

- زبدة الفول السوداني : كوب

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

طريقة التحضير

اخلطي السكر والبيض مع زبدة الفول السوداني جيداً حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تمتزج المكونات.

ضعي العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

حمّي الفرن على حرارة 350 درجة وبطني صينية الفرن بورق الزبدة.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من العجين وضعيها في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً لمدة 10 دقائق ثم قدميه.