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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

كوكيز الكرز بحبيبات الشوكولاتة لضيافة المناسبات

كوكيز الكرز بحبيبات
كوكيز الكرز بحبيبات الشوكولاتة

كوكيز الكرز بحبيبات الشوكولاتة، من أطيب الحلويات الغربية السهلة والسريعة من حلى الكوكيز المتعدد النكهات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بطعم فاكهة الكرز مع حبيبات الشوكولاتة الغنية واللذيذة.

كوكيز الكرز بحبيبات الشوكولاتة


مقادير كوكيز الكرز بحبيبات الشوكولاتة

- الزبدة : كوب (مذابة)
- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب
- سكر : نصف كوب (أبيض)
- البيض : 2 حبة (كبير الحجم)
- مستخلص الفانيليا : ملعقة صغيرة
- طحين : كوبان وربع (متعدد الإستعمالات)
- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة
- ملح خشن : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
- حبيبات الشوكولاتة : 2 كوب
- كرز : ثلاث أرباع الكوب (مفروم)

كوكيز الكرز بحبيبات الشوكولاتة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
بطني صينيتان فرن بورق الزبدة.
في وعاء للخلط، اخ فقي الزبدة مع السكر البني، والسكر الأبيض، بالمضرب اليدوي لدقيقتين حتى يصبح القوام خفيف وكريمي.
أضيفي البيض والفانيلا، واستمري في الخفق حتى يتجانس المزيج.
اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح في وعاء آخر، ثم أضيفي المزيج إلى خليط المكونات الرطبة واخفقيهم معاً.
أضيفي حبيبات الشوكولاتة والكرز واستمري في الخفق.
ضعي الوعاء في الثلاجة لحوالي نصف ساعة.
شكلي حبات الكوكيز على صواني الفرن باستخدام ملعقة كبيرة ثم اخبزيها لحوالي 15 دقيقة وقدميها عندما تبرد بدرجة حرارة الغرفة.

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