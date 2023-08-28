5 حقائق عن سيارة إيلون ماسك تسلا سايبرتراك

كشف إيلون ماسك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن سيارة Cybertruck الكهربائية بالكامل بعد تعرضها لحادث مؤسف أدى إلى تحطم نوافذها، يمثل هذا الحدث في مركز تصميم تسلا في عام 2019 لحظة مهمة لصناعة السيارات.

قامت قناة Fox Business بفحص هذه السيارة الرائدة، والتي من المتوقع أن تتحدى اللاعبين الراسخين مثل Ford وGM، إلى جانب الشركات الناشئة مثل Rivian.

ميزات سيارة Tesla Cybertruck:

سلط إيلون ماسك الضوء على الميزات الفريدة لسيارة Tesla Cybertruck، بما في ذلك 4 أبواب على سرير يبلغ طوله 6 أقدام ويمكن تركيبه في مرآب بطول 20 قدمًا. يتمتع هذا الابتكار بالقدرة على إعادة تشكيل التصورات المتعلقة بأبعاد الشاحنة ووظائفها، مما يعكس ميل تسلا إلى تجاوز الحدود.

1. مواد الأداء والحجم:

كشف إيلون ماسك عن الحجم والتصميم الرائدين لشاحنة Cybertruck، إذْ تتسع لأربعة أبواب فوق سرير يبلغ طوله 6 أقدام في مرآب بطول 20 قدمًا، تؤكد فلسفة تصميم ماسك على الشعور بالرحابة في الداخل على الرغم من المظهر الخارجي.

تم تصميم "الهيكل الخارجي الذي لا يمكن اختراقه تقريبًا" للشاحنة لتحقيق قوة فائقة، ويتميز بجلد هيكلي من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاج درع تيسلا، مما يعزز طبيعتها القوية.

2. السرعة والمدى:

تسلط تسلا الضوء على السرعة والمدى المذهلين للشاحنة الكهربائية، وتعزو قدراتها إلى مركز الجاذبية المنخفض الذي يمنح السائقين تحكمًا استثنائيًا في الجر وعزم الدوران، تتسارع الشاحنة من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 2.9 ثانية وتتميز بمدى رائع يصل إلى 500 ميل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم Cybertruck متعدد الاستخدامات يمكّنها من التعامل مع حمولة تصل إلى 3500 رطل وقطر أكثر من 14000 رطل، يلبي هذا النطاق نطاقًا واسعًا من الاحتياجات، بدءًا من المهام الصعبة وحتى الاستخدام المحسن.

3. الطلبات والتسليمات:

لقد حظيت طلبات وتسليم Cybertruck باهتمام كبير في وول ستريت، إن تعليق Elon Musk حول الطلب المتزايد "بعيدًا عن المأزق" أثناء إعلان الأرباح يؤكد شعبية السيارة.

أشار بريان كوني، نائب الرئيس في شراكة تمديد التصنيع ومستشار سلسلة التوريد للعلامات التجارية الفاخرة، إلى أهمية ذلك. أشار كوني أيضًا إلى أن التقدم الملحوظ الذي حققته تسلا في مجال السيارات الكهربائية التقليدية، مشيرًا إلى أن زيادة كبيرة بنسبة 83% في عمليات التسليم على أساس سنوي، مما يعكس التوسع الطموح للشركة في التصنيع.

4. التكلفة والمنافسة:

سمح إعلان إيلون ماسك Elon Musk لعام 2019 عن Cybertruck بالحجز بسعر متوقع أقل من 40 ألف دولار عند الحجز الأولي بمبلغ 100 دولار، ومع ذلك، فقد حدثت تغييرات في التصميم، ووفقًا لـ Kelley Blue Book، قد تبدأ تكلفة البداية بحوالي 50 ألف دولار.

يقول إيلون ماسك: “إن شركة SpaceX تستخدم Starlink للمساعدة في استعادة ماوي للحرائق الهائلة”.

لا تزال تفاصيل الأسعار المحددة غير معلنة، وكذلك المواصفات الرسمية وتواريخ التسليم لدى الوكيل، إن المشهد المتطور للشاحنات الصغيرة الكهربائية، بما في ذلك سيارة Ford F-150 Lightning، يزيد من حدة المنافسة والترقب داخل سوق السيارات الكهربائية.

5. سهم تسلا:

ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 93% في عام 2023، وهو ما يتجاوز بكثير مكاسب مؤشر S&P 500 البالغة 15%. أعرب دانيال آيفز، محلل Wedbush، عن إيجابية قوية تجاه Tesla، على النقيض من قيام صناديق ARK Invest التابعة لشركة Cathie Wood ببيع أسهم Tesla بقيمة 14 مليون دولار في يوليو.

قامتْ ARK Innovation ETF بتجريد 38,329 سهمًا، وباعت ARK Next Generation Internet ETF 6,855 سهمًا من أسهم الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية، وفقًا للإفصاحات التجارية.