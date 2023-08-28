إيلون ماسك يهاجم LinkedIn: رسائل البريد الإلكتروني أفضل منه



أطلقت منصة التواصل الاجتماعي X الخاصة بـ Elon Musk، ميزة تسمى "X Hirings".

تسمح هذه الميزة للشركات بإنشاء شبكات احترافية ونشر الوظائف.

التوظيف حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي وهو متاح فقط للمؤسسات الأمريكية التي تم التحقق منها

أحدث Elon Musk ضجة في X (Twitter سابقًا) منذ استحواذه على الشركة العام الماضي في أكتوبر 2022. وكانت خطوته الأخيرة هي ميزة جديدة تسمى "X Hirings"، والتي ستسمح للشركات بإنشاء شبكات احترافية، بما في ذلك نشر الوظائف. يُنظر إلى هذه الميزة على أنها نسخة من ماسك على موقع LinkedIn، منصة الشبكات المهنية الرائدة. ومع ذلك، فإنه لم يتراجع حتى عن تقييمه للمنافس، ووصفه بأنه "محرج".

رداً على تغريدة للمستخدم إيان زيلبو على موقع X، الذي كتب: "هل هناك شيء أسوأ من LinkedIn؟" أجاب " ماسك ": "يرسل لي الأشخاص روابط LinkedIn أحيانًا، لكن مستوى الإحباط مرتفع جدًا لدرجة أنني لا أستطيع إجبار نفسي على استخدامها، لذلك أطلب إرسال السيرة الذاتية أو السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني. سوف نتأكد من أن منافس X إلى LinkedIn رائع."

وفي تعليق آخر، كتب السيد ماسك: "إن لينكد إن هو في الواقع المنصة الأكثر خجلاً على الإنترنت".

دخلت شركة Elon Musk's X مجال الشبكات المهنية بإصدار تجريبي للتوظيف، يسمى "Hirings". حاليًا، الميزة متاحة فقط للمؤسسات التي تم التحقق منها على النظام الأساسي.

وفقًا للشركة، ستعمل Hirings على تبسيط عملية التوظيف من خلال إجراء فحص وتحقق صارمين للشركات التي ترغب في الإدراج فيها. ومن خلال القيام بذلك، يهدف إلى إنشاء مساحة آمنة وموثوقة للباحثين عن عمل، حيث يمكنهم الوصول إلى العروض من قاعدة بيانات المنظمات المعتمدة.



سيرى مستخدمو X قريبًا ميزة "التوظيف" داخل النظام الأساسي. بمجرد توفرها، ستتمكن المؤسسات التي تم التحقق منها فقط من عرض قوائم الوظائف في ملفات تعريف X الخاصة بها. لتكون مؤهلة لهذه الميزة، يجب على المؤسسات دفع رسوم اشتراك شهرية قدرها \$1000.

ستظهر قوائم الوظائف في الملف الشخصي للمؤسسة، وستكون قابلة للبحث فيها حسب الكلمة الرئيسية والموقع ومعايير أخرى. يمكن للمرشحين التقدم للوظائف مباشرة على X، ويمكن لأصحاب العمل الاتصال بهم من خلال المنصة.

X Hirings حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي، وهو متاح فقط للمؤسسات التي تم التحقق منها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قال Elon Musk إنه يخطط لطرح الميزة في المزيد من البلدان في المستقبل. يمكن للمؤسسات التي تم التحقق منها التسجيل للوصول المبكر إلى X Hiring Beta من خلال زيارة موقع Verified.twitter.com/en/hiring.

قال X في منشور: "افتح الوصول المبكر إلى X Hiring Beta - حصريًا للمنظمات التي تم التحقق منها".

وأضافت الشركة التي يديرها Elon Musk: "اعرض أدوارك الأكثر أهمية وتواصل بشكل عضوي مع ملايين المرشحين ذوي الصلة. تقدم بطلب للحصول على الإصدار التجريبي اليوم".

والجدير بالذكر أن Elon Musk كان يلمح إلى تقديم ميزة التوظيف على تويتر منذ شهر مايو. وفي وقت سابق، ردًا على اقتراح أحد المستخدمين بضرورة إضافة تويتر لخدمات المواعدة، قال ماسك: "فكرة مثيرة للاهتمام، ربما وظائف أيضًا". من المحتمل أن تكون هذه خطوة نحو هدف Musk المتمثل في جعل Twitter "تطبيقًا لكل شيء".

وبحسب ما ورد، في شهر يوليو، استحوذ تويتر أيضًا على شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا للوظائف تسمى Laskie. من المحتمل أن يكون هذا الاستحواذ قد ساعد الشركة في إنشاء وإطلاق ميزة التوظيف الجديدة. كما تستخدم شركة إعلامية مقرها الولايات المتحدة تسمى WorkWeek الميزة الجديدة لمدة شهر. انتقل رئيسها التنفيذي، آدم رايان، إلى تويتر لمشاركة الميزة الجديدة والبحث في المواضيع المنافسة لتويتر التي أطلقها مارك زوكربيرج حديثًا.