تسلا تخطط لترخيص نظام القيادة الذاتية الكامل للشركات المنافسة

في إعلان مفاجئ خلال مكالمة مستثمري تسلا Tesla للربع الثاني من عام 2023، كشف رئيس الشركة Elon Musk أن Tesla تخطط لترخيص نظام القيادة الذاتية الكامل لشركات صناعة السيارات الأخرى ومصنعي المعدات الأصلية.

قال ماسك: "نحن منفتحون جدًا على ترخيص برامج وأجهزة FSD لشركات سيارات أخرى، ونحن بالفعل في مناقشات مع أحد مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين حول استخدام Tesla FSD.

أعلن Musk أيضًا عن "عفو لمرة واحدة" خلال الربع الثالث والذي سيسمح للمالكين بنقل اشتراكهم الحالي في FSD إلى تسلا Tesla المشتراة حديثًا.

لا تزال تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة مع رقم قياسي داخلي جديد حيث تم تصنيع 479700 سيارة وتم تسليم 466.140 منها في الربع الثاني ، بزيادة قدرها 87 بالمائة على أساس سنوي. خلال المكالمة، أشار الرئيس التنفيذي Elon Musk إلى أنه خلال الربع الأول، أصبح الموديل Y هو السيارة الأكثر مبيعًا "من أي نوع. متجاوزًا أمثال Corolla."

خرجت شاحنة Cybertruck الأولى من خط التجميع هذا الربع أيضًا، على الرغم من أنك لا تستطيع رؤية الكثير من السيارة من صورة الإصدار الرسمية. دخلت خط Cybertruck الأدوات، وفقًا للشركة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الثابت في وقت ما من العام المقبل.

تقوم تسلا Tesla حاليًا باختبار خط السيارة قبل الحصول على الشهادة التنظيمية والتحقق من الصحة. قال ماسك: "هذه هي الشاحنة الأولى، التي نعلم بوجودها، والتي سيكون لها أربعة أبواب، يزيد ارتفاعها عن ستة أقدام، لكنها تتناسب مع مرآب يبلغ ارتفاعه 20 قدمًا". "إنها أكبر من الخارج ، لكنها أكبر من الداخل."

تصدرت الشركة عناوين الأخبار في الربع الثاني بعد افتتاح تصميم ميناء الشحن الخاص بها سابقًا لبقية الصناعة. ستستخدم سيارات مرسيدس وفولفو وريفيان وفورد وجنرال موتورز التصميم لموديلاتها في أمريكا الشمالية بدءًا من عام 2024.

ذهبت تكساس إلى أبعد من ذلك حيث طلبت من محطات الشحن EV التي تمولها الدولة أن تستوعب المعيار. نمت سعة محطة شبكة الشحن في تسلا Tesla بمقدار الثلث مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، مع إجمالي 48.082 جهاز شحن موزعة على 5265 محطة على مستوى العالم.

شهد الربع الأخير من العام الماضي عددًا من الفضائح في الشركة، بما في ذلك اتهام مديريها التنفيذيين بتقاضي رواتب زائدة قدرها 735 مليون دولار منذ عام 2017، بالإضافة إلى اشتباه إيلون باختلاس أموال الشركة لبناء منزل زجاجي. ليس بيتًا خياليًا، ولا استعارة لتويتر، إنه "بيت زجاجي" حرفيًا.

أشارت منصة المستثمرين يوم الأربعاء على وجه التحديد إلى "التزام Tesla بأن تكون في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي" مع بدء إنتاج أجهزة كمبيوتر Dojo التدريبية، والتي سيتم استخدامها لمساعدة مطوري Autopilot على تكرار التصميمات والميزات المستقبلية. قال ماسك خلال المكالمة: "إن تطوير ذكاءنا الاصطناعي يدخل حقبة جديدة ونحن متحمسون للغاية لما سيأتي".

اعترف ماسك بأن الشركة لا تزال تستخدم حوالي 10 نماذج أولية مبكرة، "ولكن هناك المزيد والمزيد كل شهر" على الرغم من عدم قدرة الشركة على العثور على مصادر لمكبرات صوت الروبوت أوبتيموس. قال: "في الواقع علينا أن نصمم منطقتنا".

إنه يتوقع الحصول على Optimus مع تلك المشغلات المصممة داخليًا والتي تم تركيبها وتتجول بحلول نوفمبر و "أن يكون لديها شيء مفيد في مصانعنا في وقت ما من العام المقبل".