تقديم خدمات طبية لـ 240 مواطنًا ضمن القافلة السكانية بالدلنجات في البحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية المؤسسة القديمة التابعة لقرية مؤسسة البستان، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 245 حالة بمختلف التخصصات (75 من الأطفال و80 باطنة و25 أمراض النساء)، كما تم إجراء تحاليل لعدد 35 حالة و تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة.

كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج ورش 900 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

بالإضافة إلي توفير سيارة أسطوانات الغاز بسعر المستودع.

خلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقًا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة، وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات كافة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.