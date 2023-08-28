تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميلته فى مصنع بالشرقية

قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم، ومحمد سامي بده، وحسام الدين محمود، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل زميلته في العمل بأحد المصانع والتخلص من جثمانها، وذلك لجلسة 31 أكتوبر المقبل، لمناقشة الشهود.

وتعود وقائع القضية لشهر أبريل الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب ابنتها "أ. م. م"، 20 سنة، عاملة بمصنع، مقيمة برفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما، وذلك عقب خروجها من المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم العثور على جثمان الفتاة المتغيبة في أحد المجاري المائية، حيث كانت داخل جوال وقد تغيرت ملامحها.

وكشفت التحقيقات والتحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المصنع، مقيم بدائرة مركز مشتول السوق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر ارتباطه بالمتغيبة، ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره استدرجها لمسكنه، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثمان، واستعان بأحد أصدقائه، وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل، ونقلا الجوال باستخدام مركبة توك توك وإلقائه في ترعة بالشرقية.

وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات بالزقازيق.

يذكر أن محكمة الجنايات بالزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، قررت تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه وطهى أجزاء منها، وذلك إلى جلسة غد الأربعاء، للإطلاع على تقرير اللجنة الطبية الخماسية من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء تلك الجريمة.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية عرض المتهمة على لجنة طبية خماسية لفحصها وتحديد مدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء جريمتها.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الشرقية، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "هناء محمد حسن"، 37 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة الجنايات بالزقازيق، لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد أنهت حياة ابنها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على إنهاء حياة طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به، وخوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وأغلقت جميع المنافذ، وحينما انفردت المتهمة بطفها المجنى عليه مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بعصا الفأس قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتى أودت بحياته.