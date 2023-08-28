استمرار رفع أنقاض منزل الإسماعيلية المنهار

استمرار رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين أسفل العقار الذي انهار صباح اليوم بالإسماعيلية:

أكد شهود العيان أن العقار الذي انهار هوة عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم حي أول بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الانهيار عن إصابة شخص واستخراج جثة من تحت الأنقاض والبحث عن آخرين.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع إلى مكان الحادث.

انتقل إلى مكان البلاغ كلٌّ من: اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إذْ اسفر الانهيار حتى الآن عن مصرع أيمن على إسماعيل محمد وإصابة كل من محمد سعيد عبدالمقصود محمد، 42 عامًا، ونجاة شاب يدعي أحمد ركابي 25 عامًا، ومازال البحث عن آخرين تحت أنقاض المبنى.