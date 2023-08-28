حقيقة تعطل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد آي جي 5، لايزال متحور كورونا الجديد يثير حالة من القلق خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد إصابة حالتين في مصر بعد انتشاره في بعض الدول خلال الأسابيع الماضية وأدي لحالة من الذعر، ولا سيما مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

لا يوجد تعطيل للدراسة:

تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي بعض الشائعات حول أنباء تأجيل الدراسة، ولكن أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه لا داعي للقلق نهائيًّا، ولا يوجد تعطيلات للدراسة أو أي إجراءات خاصة بالمتحور الجديد لكورونا لأنه ضعيف.

المتحور الجديد لكورونا:

أضاف قنديل، خلال أحد البرامج التليفزيونية، أن المتحور الجديد لكورونا "إيجي 5" من المتحورات الضعيفة، ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحورات جديدة، ولكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما أصبح ضعيفًا.

أكد، أن كل ما أثير حول غلق مدارس أو نوادي، أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة مجرد شائعات، متابعًا: "عاوزين الناس تكون مطمّنة، ووزارة الصحة قادرة أنها تكتشف أي متحورات أو أي فيروسات جديدة، وعندنا شفافية تامة.

أعراض المتحور:

الحمى

السعال

ضيق التنفس

التهاب الحلق

التعب والإسهال

آلام الجسم والعضلات

سيلان الأنف

طرق الوقاية

اتباع إجراءات السلامة

ارتداء الكمامات

المحافظة على تلقي اللقاحات

الحفاظ على تهوية الغرف

غسل اليدين جيدًا

استخدام الكحول باستمرار

ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من إعلان انتهاء حالة الطوارئ الدولية للصحة العامة في الخامس من مايو الماضي.