حي شبرا الخيمة بتحسين شارع ترعة الاسماعيلية





بناءا على تعليمات معالى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات اللواء احمد انور رئيس حى شرق واستكمالا لاعمال والتحسين البيئى واعاده الرونق الحضارى للشوارع والميادين و الحفاظ والعنايه بالمسطحات الخضراء وزياده الرقعه الخضراء وتنفيذ خطه وزاره البيئه بزراعه ١٠٠ مليون شجره .

فقد قامت اداره الحدائق اليوم الاحد ٢٧ / ٨ باستكمال اعمال زراعه الاشجار ونباتات الزينه والاسوار واعمال الرى وذلك بالجزيره الوسطي بترعه الاسماعليه وذلك فى اطار إعادة الوجة الحضارى والتحسين البيئى وزياده الرقعه الزراعيه والمسطحات الخضراء والمتنفسات الطبيعيه والعمل على تحقيق الهدف بخطه وزاره البيئه لتقليل نسب التلوث الهوائى كأحد الوسائل المتبعه للحد من اخطار التغيرات المناخية .

واكد السيد رئيس الحى بان جميع الاعمال التى تتم تأتى فى اطار السعى الى تحقيق رضاء المواطنين من الخدمات والحفاظ على المتنفسات الطبيعية والتوسع بالمسطحات الخضراء واضفاء المظهر الجمالى .