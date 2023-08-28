وزير النقل يقدم خدمات مميزة لدعم السياحة التعليمية

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تقديم خدمات مميزة ضمن مبادرة السياحة التعليمية في وسائل المواصلات داخل مصر.

وأكد وزير النقل منح الطلاب الوافدين كروت اشتراك مخفضة بنسبة 50 في المائة من قيمة التذكرة على كل وسائل المواصلات داخل مصر لدعم السياحة التعليمية في مصر.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم للطلاب الوافدين من خلال مبادرة السياحة التعليمية في مصر لتسهيل عملية التنقل داخل البلاد.

ولفت وزير النقل إلى أن السياحة التعليمية لا تكتمل دون وسيلة مواصلات داخلية وخارجية جيدة؛ لتسهيل التحرك والتنقل وزيارة الأماكن السياحية والأثرية والثقافية والتنقل بين الجامعات.

ونوه الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل لها دور كبير في دعم السياحة بجميع أنواعها ومنها السياحة التعليمية من خلال إنشاء الطرق والكباري والنفق، والقطارات.

ولفت وزير النقل إلى أن القطار الكهربائي السريع الخط الثالث تم إنشائه بناء على مطالب الغرف السياحية وشركات السياحة خاصة الألمان والروس.

إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية

وأطلق وزير التعليم العالي اليوم الإثنين استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وحضر إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية كل من: الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وشارك في إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.



وكشف وزير التعليم العالي عن تقديم خصم 50 في المائة على الأنشطة الثقافية والفنية للطلاب الوافدين في مصر.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إتاحة خصم 25 في المائة على تذاكر الطيران للوافدين الدارسين في مصر وأسرهم.

وأكد وزير التعليم العالي أن مصر تقدم الرعاية الصحية للطلاب الوافدين الدارسين في مصر، على أن يأخذ كارنيه علاج في جميع المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والثقافية.

وأكد وزير التعليم العالي تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية في إطار مبادرة السياحة التعليمية.

