50% خصم على الأنشطة الثقافية والفنية للطلاب الوافدين

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم خصم 50 في المائة على الأنشطة الثقافية والفنية للطلاب الوافدين في مصر.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إتاحة خصم 25 في المائة على تذاكر الطيران للطلاب الوافدين الدارسين في مصر وأسرهم.

ونوه وزير التعليم العالي بتوفير خصم 50 في المائة لدخول الأماكن السياحية في مصر للطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي أن مصر تقدم الرعاية الصحية للطلاب الوافدين الدارسين في مصر، وأن يحصل على كارنيه علاج في جميع المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والثقافية.

وأكد وزير التعليم العالي تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية في إطار مبادرة السياحة التعليمية.

إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية للطلاب الوافدين

وأطلق وزير التعليم العالي اليوم الاثنين استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية كل من: الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وشارك في إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الهدف من السياحة التعليمية هو تجربة الحياة المصرية والثقافة وليست التعليم فقط، مشيرًا إلى المرجعية الدولية أحد أهم أهداف تلك الاستراتيجية.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن الذين تعلموا في مصر تمكنوا من نقل الثقافة والحضارة المصرية إلى بقية دول العالم، منوها بأن هذا أحد أهداف السياحة التعليمية.

مبادئ استراتيجية السياحة التعليمية

وأوضح وزير التعليم العالي أن مبادئ استراتيجية السياحة التعليمية: أنت سفير، وأنت مبتكر، وأنت متكامل، وأنت في بلدك الثاني، والعالم لدينا، ونحن نرعاك، والكل يتعلم سويًا.

وأكد وزير التعليم العالي أن الطلاب الوافدين سيكونون سفراء لبلادهم هنا وسفير لمصر في بلده، وأنه سيبتكر في بلده الثاني، وسيشاهد التكامل خلال الدراسة، وسيحظى برعاية مصر الصحية والثقافية والاجتماعية.