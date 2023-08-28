إطلاق مبادرة السياحة التعليمية في مصر من العاصمة الإدارية

أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية كل من: الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وشارك في إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.



وأوضح وزير التعليم العالي أن الهدف من السياحة التعليمية هو تجربة الحياة المصرية والثقافة وليست التعليم فقط، مشيرا إلى المرجعية الدولية أحد أهم أهداف تلك الاستراتيجية.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن الذين تعلموا في مصر تمكنوا من نقل الثقافة والحضارة المصرية إلى بقية دول العالم، منوها بأن هذا أحد أهداف السياحة التعليمية.

مبادئ استراتيجية السياحة التعليمية

وأوضح وزير التعليم العالي أن مبادئ استراتيجية السياحة التعليمية: أنت سفير، وأنت مبتكر، وأنت متكامل، وأنت في بلدك الثاني، والعالم لدينا، ونحن نرعاك، والكل يتعلم سويًا.

وأكد وزير التعليم العالي أن الطالب الوافد سيكون سفير لبلده هنا وسفير لمصر في بلده، وأنه سيبتكر في بلده الثاني، وسيشاهد التكامل خلال الدراسة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مصر تقدم الرعاية الصحية للوافدين مثله مثل الطالب المصري، على أن يأخذ كارنيه علاج في جميع المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والثقافية.

ولفت وزير التعليم العالى إلى إتاحة خصم 50 في المائة على تذاكر الأنشطة الثقافية والحفلات الفنية للطلاب الوافدين الدارسين في مصر.

وأضاف وزير التعليم العالي إتاحة خصم 25 في المائة على تذاكر الطيران للوافدين الدارسين في مصر وأسرهم.

أهمية السياحة التعليمية

ونوه الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، بأهمية السياحة التعليمية للبلد المضيف والمستضاف وتعزيز الروابط الثقافية والحضارية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين أن السياحة التعليمية تعد قناة مميزة للتواصل مع الدول الشقيقة ممثلة في أبنائها وبناتها، ويتم تبادل الثقافة حتى يصبحوا سفراء مصر في بلادهم بعد انتهاء دراستهم.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين إلى أن السياحة التعليمية تعمل على تعزيز التفاعل بين الجامعات المصرية والعربية والإفريقية والأسيوية

الاستثمار في السياحة التعليمية استثمار في المستقبل لأنه يعزز التعاون السلمي بين الدول.

