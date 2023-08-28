تعليم الوادي الجديد: مواصلة فعاليات البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة برايل

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، استمرار فعاليات برنامج التدريب على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل، بالتنسيق مع إدارتي التربية الخاصة والتدريب.

وأشار وكيل التعليم إلى أن البرنامج يستهدف تدريب 50 معلمًا ومعلمة من مدارس التعليم العام، حاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة. يهدف البرنامج إلى التعرف على أدوات كتابة الخط البارز برايل، ومعرفة أشكال الحروف البارزة، وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية، والتعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها، وتشكيل الكلمة، والتعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطريقة كتابتها، والتعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وطريقة كتابتها، والتعرف على كيفية التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع.

وأكد عطية أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في مجال التعامل مع طلاب التربية الخاصة، وخاصة المكفوفين وضعاف السمع، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، تسهم في تطوير قدراتهم وتحقيق نجاحهم الأكاديمي.

وأشاد الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجهود إدارة التربية الخاصة بالوادي الجديد في تنفيذ برنامج التدريب على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل، مؤكدًا أهمية توفير فرص تعليمية متكاملة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم اللازم لهم ليتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وشدد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية تطوير التعليم الخاص بالمحافظة، وتوفير فرص التدريب والتطوير للمعلمين، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات جميع الطلاب، بما في ذلك تلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي هذه المبادرة ضمن سعي الوزارة والمحافظة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب في الوادي الجديد، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف البرنامج بنجاح

تعليم الوادى الجديد مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة برايل

تعليم الوادى الجديد مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة برايل