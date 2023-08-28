وفاة طالب متأثرًا بإصابته بحادث تصادم في بنها



لقى طالب يدعي معاذ مصرعه متأثرا بإصابته في حادث تصادم ببنها منذ أسبوع، أثناء ذهابه وصديقه لصلاة الفجر فيما يخضع صديقه للعلاج متأثرا بإصابته.

وفاة طالب متأثرا بإصابته في حادث تصادم في بنها



وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن المتوفى، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية وتبين تصادم سيارة بها شابين، وأسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى بنها الحامعي، تبين وفاة "معاذ م" 15 عامًا بالمرحلة الإعدادية اليوم، بعد حجزه لمدة أسبوع، متأثرًا بإصابته بعد خضوعه للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، فيما تم نقل زميله "علي ع" إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



جريمة الرابعة فجرا ..جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة شخص مقتول وملقاه في الشارع ملفوف في ملايا بقليوب

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تكثف جهودها من كشف غموض العثور علي جثة شخص مقتول ملقاة في الشارع بدائرة منطي بمحافظة القليوبية ،ملفوف في ملاياوعاري الجسد وبه أثار تعدي ، وتوالت النيابة التحقيق .

وقد تضاربت الأقاويل بأن المجني عليه والجناة تجار مخدرات ، وأختلفوا ، وهناك من الأقاويل أن أثنين مستقلين دراجة نارية "موتسكيل "،قاموا برمي الجثة في الشارع

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية أخطارا بتلقي رئيس مباحث قليوب ،ا بالعثور علي جثة شخص مقتول ملفوف ملفوف في ملاية وعاري الجسم وملقاة بدائرة منطي تابعة لمركز قليوب .

بانتقال والمعمل الجنائي بتفحص ، التحريات الأولية بتقول أن أحد الأشخاص في تمام الرابعة فجرا قام بالقاء المقتول في مكان العثور علية بس ولا يوجد اي بيانات أو تحقيق شخصية للمجني عليه وتوالت النيابة التحقيق التي قامت مناظرة الجثة لمعرفة سبب الجريمة ، وضبط المتهمين .