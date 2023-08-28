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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هشام عباس وسيمون في مهرجان القلعة.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، الذي  تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث تشهد الليلة الرابعة المقامة مساء اليوم، الاثنين، على مسرح المحكى أمسية تستعيد ذكريات الاعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات. 

ففى الثامنة مساء تتغنى الفنانة سيمون فى مشاركتها الاولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة ، مبسوطه ، بتكلم جد ، فيه حاجه كده ، قلبي اللولى وغيرها.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من اعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين، حلال عليك، حبيتها ، تعالى ، حالة ، سهران وغيرها .

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