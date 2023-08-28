الأهلي يخوض وديتين أوروبيتين في معسكر النمسا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهتين وديتين أمام فريقين من القارة الأوروبية على هامش معسكره التحضيري لانطلاق فعاليات الموسم الجديد ، بالنمسا.





كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد غادرت القاهرة صباح اليوم الإثنين في طريقها إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأحمر معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء ، قد حرص مبكرًا على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

مران الأهلي الأخير قبل السفر ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد خاض مرانه الأخير قبل السفر إلى النمسا مساء أول أمس على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة ‏المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية والمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق على، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح ‏البرنامج التدريبي والحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق الأحمر فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الفني خلال تدريبات الكرة، فيما خاض محمد ‏الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏