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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق : إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا " قرار صحيح"

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

علق عادل طعيمة نجم الأهلي السابق على إعارة أحمد قندوسي لاعب الفريق إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

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قال عادل طعيمة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي تعاقد مع إمام عاشور وهو بديل جيد جدا لحمدي فتحي" 
وأضاف: "إمام عاشور سيكون نقطة فارقة في أداء الأهلي خلال الفترة المقبلة" 
وواصل: "إعارة أحمد قندوسي قرار صحيح بسبب حاجة اللاعب إلى المشاركة أساسيا" 
واختتم: "أظن أن تجديد عقد كولر مع الأهلي سيساهم في استقرار أفضل".
كانت إدارة الأهلي خطفت صفقة أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف من أمام الزمالك في مفاوضات شاقة في الميركاتو الشتوي.

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