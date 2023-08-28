نجم الأهلي السابق : إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا " قرار صحيح"

علق عادل طعيمة نجم الأهلي السابق على إعارة أحمد قندوسي لاعب الفريق إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

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قال عادل طعيمة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي تعاقد مع إمام عاشور وهو بديل جيد جدا لحمدي فتحي"

وأضاف: "إمام عاشور سيكون نقطة فارقة في أداء الأهلي خلال الفترة المقبلة"

وواصل: "إعارة أحمد قندوسي قرار صحيح بسبب حاجة اللاعب إلى المشاركة أساسيا"

واختتم: "أظن أن تجديد عقد كولر مع الأهلي سيساهم في استقرار أفضل".

كانت إدارة الأهلي خطفت صفقة أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف من أمام الزمالك في مفاوضات شاقة في الميركاتو الشتوي.