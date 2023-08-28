السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخازن للخشب في بغداد (فيديو)

اندلع حريق هائل داخل 5 مخازن كبيرة للخشب ومواد للنجارة شديدة الاحتراق في منطقة حي تونس شمال بغداد صباح اليوم الاثنين، فيما أكدت مديرية الدفاع المدني في العراق إحكام سيطرته على الحريق.

وذكرت المديرية، في بيان أنه "بتوجيه ومتابعة وزير الداخلية وقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك، أحكمت فرقنا سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل 5 مخازن كبيرة للخشب ومواد النجارة شديدة الاحتراق في منطقة حي تونس شمال بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بالدخول وسط تلك المخازن وأحكمت سيطرتها الكاملة على النيران وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطالب الدفاع المدني، بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، انقلاب واحتراق شاحنة محملة بالنفط الأسود في منطقة "ام عنيج" الواقعة على طريق (ناصرية - بصرة).

وأفادت المديرية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق هائل ناتج عن انقلاب صهريج محمل بالنفط الأسود في منطقة جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل سائق الشاحنة المحترقة.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة السائق من أسفل الصهريج، وتم نقلها إلى دائرة الطب الشرعي.. دون أن يشير البيان إلى مزيد من التفاصيل حول الأضرار المادية التي خلفها الحادث في المنطقة.

اعتقال دعشي داخل فندق ببغداد

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات العراقية، أمس الأحد، اعتقال عنصر ينتمي إلى تنظيم داعش في أحد فنادق بغداد، موضحة أن مهمته كانت تقضي بجمع "معلومات" عن عناصر الأجهزة الأمنية.

ورغم أن السلطات العراقية أعلنت "انتصارها" على التنظيم المتطرف في نهاية عام 2017، إلا أن الخلايا المتشددة تواصل مهاجمة عناصر الجيش والشرطة بشكل متقطع، لا سيما في المناطق الريفية والنائية خارج المدن الكبرى.

واعتقل الرجل "في أحد فنادق بغداد" في جانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر العاصمة، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية.

وأورد البيان الرسمي أنه تم اعتقال الشخص المذكور "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية والتي تضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه لدى التحقيق مع المعتقل تبين أنه "تم تكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى" وعاصمتها مدينة الموصل، لافتا إلى أنه "اعترف" بانتمائه "إلى عصابات داعش الإرهابية".

ولم يكشف البيان هوية المعتقل ولا اسم الفندق التي تم توقيفه فيه.

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