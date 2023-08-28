قوات الإنقاذ تبحث عن أحياء تحت أنقاض منزل منهار بالإسماعيلية

دفعت قوات الحماية المدنية بالاسماعيليه بتعزيزات جديدة للمساهمة في البحث عن ناجيين تحت انقاض انهار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين على السكان بحي المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية.

واسفر حادث الانهيار عن مصرع وإصابة ٣ من السكان فيما لا يزال البحث مستمر عن وجود ضحايا احياء تحت الأنقاض.

ويتكون المنزل المنهار من عدة طوابق ويقع بشارع محمد علي بحي المحطة الجديدة مواجهة لمركز طبي السبع بنات .ويعد الحي من اقدم الأحياء السكنية بالمدينة.

ويسكن بالحي المئات من عائلات الاسماعيليه العريقة كما يتمركز به اكبر سوق تجاري لبيع المجوهرات والذهب وسوق تجاري اخر للملابس .

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