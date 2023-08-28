التحقيق فى واقعة إنهاء حياة طالبة بسبب مجموعها بالثانوية العامة

تباشر نيابة المطرية التحقيق حول مصرع طالبة شنقًا داخل شقتها بمنطقة المطرية بسبب عدم التحاقها بكلية بسبب ضعف مجموعها، كما أمرت باستدعاء أسرة الضحية للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بطلب التحريات حول الواقعة.

شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية أقدمت طالبة على الانتحار بشنق نفسها لعدم قدرتها على الالتحاق بكلية بسبب بسبب نتائج الثانوية العامة وضعف الدراجات في بعض المواد وعدم حصولها على المجموع المناسب لدخول الكليات الجامعية بدائرة قسم شرطة المطرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من شرطة النجدة بوجود جثة في أحد الشقق بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة فتاة ترتدى كامل ملابسها وحول رقبتها آثار خنق بالطرحة ، ودلت التحريات على أن الفتاة طالبة بالمرحلة الثانوية، وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع ضعيف.

وعدم قدرتها على الالتحاق بكلية فقامت بشنق نفسها بالطرحة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل الطالبة لمعرفة ملابسات الحادث.

وقائع انتحار مشابهه فى سوهاج

لقيت طالبة مصرعها بتناول مادة سامة، بعد دقائق من ظهور نتيجة الثانوية، بسبب رسوبها في بعض المواد.

القليوبية

أقدمت طالبتان على التخلص من حياتهما بتناولهما حبة الغلة السامة بعد رسوبهما ، كما شهدت مدينة كفر شكر التابعة للمحافظة تناول طالبة مبيدا حشريا بعد حصولها على مجموع لا يوهلها إلى الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

الشرقية

تخلصت فتاة من حياتها داخل غرفة نومها شنقا بعد رسوبها في امتحان الثانوية خوفا من غضب أسرتها.

وشهدت مدينة بلبيس، تخلص فتاة من حياتها بعد رسوبها في امتحان الثانوية، وفشلت كل محاولات إنقاذ حياتها.