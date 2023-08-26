الإيقاع بهاربٍ من تنفيذ 49 سنة حبس

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.





فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (مالك معرض قطع غيار - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس (49 سنة وكفالات مالية فى

58 حُكم (مستأنف - جزئى) بتهمة (تبديد).

ضبط (مالك مزرعة سمكية - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) ، محكوم عليه بالحبس (24 سنة وكفالات مالية فى

86 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهمة (تبديد).

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.