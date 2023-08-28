الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإسكان: طرح تنفيذ وتشغيل شبكات مرافق  وتجهيز خدمات بـ3 مدن جديدة بالصعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة - المشرف على مدينة ملوي الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنفيذ شبكة مرافق ( مياه – صرف صحي – ري - طرق)، لمنطقة سكن كل المصريين لعدد 7 عمارات ومنطقة خدمات المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم طرح تشغيل وصيانة وتأمين شبكات (مياه – صرف صحي - ري)، بالحي السكني الأول ومنطقة النوادي ومنطقة الخدمات الإقليمية والحي السكني الثاني ومنطقة 4 والمنطقة السياحية والترفيهية بالمدينة، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.  

وأضاف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنفيذ عملية تجهيز وحدة إطفاء لخدمة سكان المدينة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

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