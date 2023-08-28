الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، تعد المسيرة الثالثة التي تسقطها الأردن خلال هذا الشهر.





وبحسب بيان للقوات المسلحة الأردنية، فقد أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية أمس الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري: «إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».

وبيّن المصدر أنه تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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