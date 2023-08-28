الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

الجيش الأردني
الجيش الأردني

أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، تعد المسيرة الثالثة التي تسقطها الأردن خلال هذا الشهر.


 

txt

الأردن تحتضن اجتماع الفريق التفاوضي المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى

txt

الأردن تستهدف نمو 3% وترسيخ صورتها كوجهة سياحية رئيسية

وبحسب بيان للقوات المسلحة الأردنية، فقد أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية أمس الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري: «إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».

وبيّن المصدر أنه تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

الأردن والعراق يوقعان مذكرة تعاون أمنى بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين

الأردن يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية لعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى وطنهم

الأردن : السيطرة على حريق مستودعات مواد قابلة للاشتعال في العقبة

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وملك الأردن