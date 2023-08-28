انتظام طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بلجان الامتحانات في الوادي الجديد

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تم التأكيد على انتظام طلاب الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة في إدارات التعليم المختلفة.

جاء خلال متابعة المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد لمنظومة العمل بغرفة العمليات بالمديرية، بحضور جميع المعنيين، وقد اطمأن المهندس سيد عبدالعزيز على سير منظومة العمل والالتزام بكافة المسؤوليات والمهام المكلفة.

حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مواد مختلفة، حيث يؤدون امتحانات في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، لطلاب شعبة علمي علوم، وكذلك يؤدون امتحانات في مادة علم النفس والاجتماع، لطلاب الشعبة الأدبية. وأيضًا يؤدون امتحانات في مواد الرياضيات البحتة وتفاضل وتكامل، لطلاب شعبة الرياضيات.

إنتظام طلاب الدور الثانى للثانوية العامة بلجان الامتحانات في الوادي الجديد

إنتظام طلاب الدور الثانى للثانوية العامة بلجان الامتحانات في الوادي الجديد