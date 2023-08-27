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الإثنين 28 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نابولي يضرب ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي

نابولي وساسولو
نابولي وساسولو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي فوزا ثمينا على نظيره فريق ساسولو بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب دييجو ارماندو مارادونا في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. 

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وتقدم نابولي بالهدف الأول عن طريق فيكتور أوسيمين من ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر الشوط الاول من المباراة، ثم أضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني في الدقيقة 64 .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد نابولي إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما يتوقف فريق ساسولو عند المركز العشرين بدون رصيد من النقاط  .

تشكيل نابولي في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - خوان خيسوس - ماتياس اوليفيرا

خط الوسط: أندري زامبو أنغويسا - ستانيسلاف لوبتكا - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمين - جياكومو راسبادوري
 

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