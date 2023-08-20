نابولي يعلن التعاقد مع المغربي وليد شديرة

أعلن نادي نابولي الإيطالي التعاقد مع اللاعب المغربي وليد شديرة نجم فريق نادي باري الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليكون ضمن قائمة الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

نابولي يعلن ضم وليد شديرة وخروجه للإعارة

أكد نادي نابولي أن اللاعب سينتقل لنادي فروزينوني على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل أن يبدأ مهمته الرسمي مع البارتنوبي في الموسم المقبل، ليواصل اللاعب مسيرته بالخروج على سبيل الإعارة منذ موسم 2019-20.

وخرج شديرة على سبيل الإعارة في 4 مرات من قبل لأندية أريزو وليتشو ومانتوفا وباري، قبل ان ينتقل لنادي باري بشكل رسمي مع بداية الموسم الماضي، ثم ينتقل لنابولي في الموسم الحالي ومنه يخرج للإعارة للمرة الخامسة في مسيرته.

لعب وليد شيدرة طوال مسيرته حتى الآن 208 مباراة بواقع 15.098 دقيقة، وتمكن خلالها من المساهمة في 76 هدف بواقع 58 هدف سجلهم بالإضافة إلى صناعة 18 هدف أخر.