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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زعلانين من النوم في أمان بدون ترباس.. محمد غنيم ينتقد الشكوى من الغلاء

الفنان محمد غنيم
الفنان محمد غنيم

تحدث الفنان محمد غنيم، عن قراءة القرآن الكريم، وعلاقته بالمقامات الموسيقية وحبه للإخوة الأقباط وأعيادهم.

ومحمد غنيم، حصل على بكالوريوس الطب من جامعة الزقازيق، ومن أشهر أعماله، مسلسل أهل كايرو في عام 2010، ومسلسل الهروب في عام 2012، ومسلسل الصياد في عام 2014، ومسلسل الأسطورة في عام 2016، ومسلسل وضع أمني في عام 2017، ومسلسل لؤلؤ في عام 2020.

وقال في حواره مع الإعلامية نورهان عبد الفتاح، عبر برنامجها زوم ونص، والمذاع عبر شاشة قناة هي، إن القرآن الكريم يتم قراءته على مقامات موسيقية، موضحًا أن قراءة القرآن الكريم فن يقرأ على مقامات موسيقية، مردفًا: “يعني احنا نطرب لسماع القرآن، ونطرب لسماع الإنجيل”.

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حكم قراءة القرآن على القبور

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وأشار محمد غنيم، إلى أن مصر تتميز بوحدتها الوطنية بين المسلمين والأقباظ، قائلًا: “أنا كمسلم بحب صوت الصولجانات في أعياد الأخوة الأقباط، ولبسهم الجميل واحتفالهم بعيد ميلاد المسيح، لأننا معترفين به وهو رسول من عند الله”.

وأضاف: مش دي مصر اللي الناس زعلانين عليها وشايفين أنها صعبة، فين الصعوبة؟ ما السوري عايش ومبسوط ومعندهمش بلاد أصلًا، يعني لو رايح بلادهم مش هيلاقي سقف".

وتابع: احنا زعلانين أوي اننا نايمين في أمان و كل البضاعة موجودة حتي لو غالية شوية و بتقفل بابك من غير ترباس، يعني ينفع نبني عمارة و نجيب راجل من الشارع نقول له حط الأساسات".

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