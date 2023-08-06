الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين أثناء قراءة القرآن (فيديو)

وفاة مؤذن مسجد
وفاة مؤذن مسجد

 قضى مؤذن مسجد فلسطين في غزة، دقائقه الأخيرة في الصلاة وتلاوة القرآن الكريم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينتظر صلاة الفجر.

 وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين، في مدينة غزة، أثناء تلاوته للقرآن في وقت السحر قبيل أذان الفجر.

 انتشار فيديو مؤذن مسجد فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي:

 وانتشر فيديو مؤذن مسجد فلسطين بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص رواد السوشيال على الدعاء داعين له بالرحمة، مؤكدين أن وفاته في المسجد من علامات حسن الخاتمة.

مواد متعلقة

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

تفاصيل المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء وحوافز جديدة للمستثمرين

مفتي الجمهورية يوضح أهمية العمل والحث على إتقانه في الشرع

خالد الجندي يطالب الفقراء بشكر النعم.. يدخلون الجنة

صيانة وتجميل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثري ببيلا بكفرالشيخ

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76