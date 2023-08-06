حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين أثناء قراءة القرآن (فيديو)

قضى مؤذن مسجد فلسطين في غزة، دقائقه الأخيرة في الصلاة وتلاوة القرآن الكريم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينتظر صلاة الفجر.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين، في مدينة غزة، أثناء تلاوته للقرآن في وقت السحر قبيل أذان الفجر.

انتشار فيديو مؤذن مسجد فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي:

وانتشر فيديو مؤذن مسجد فلسطين بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص رواد السوشيال على الدعاء داعين له بالرحمة، مؤكدين أن وفاته في المسجد من علامات حسن الخاتمة.