تم البدء في تنفيذ ميدان الخزان في مدينة موط، والذي يعد رابطًا حيويًا بين تقاطع شارع 23 يوليو والطريق الدائري في المدينة. يهدف المشروع إلى ضبط وتأمين وتنظيم وتسهيل حركة المستخدمين للطريق، وذلك بتحسين استخدام المساحة والتسهيلات المرورية.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن بدء تنفيذ ميدان الخزان يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين البنية التحتية للطرق والتخفيف من الازدحام المروري في المدن. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والأمان وفقًا للخطط الموضوعة.

وسيتم إنشاء ميدان الخزان على مساحة واسعة تشمل عدة ممرات وشوارع فرعية، بهدف تحسين حركة المرور وتوفير التسهيلات اللازمة للسائقين والمشاة. سيتم تجهيز الميدان بأنظمة إشارات مرورية حديثة وإنارة كافية، بالإضافة إلى المرافق اللازمة مثل المواقف والمنافذ.

ومن المقرر أن يكون ميدان الخزان أحد المعالم البارزة في مدينة موط، حيث سيكون نقطة تلاقٍ للعديد من الطرق الرئيسية. ستتيح هذه الجهود تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة، وتوفير أفضل خدمات للمستخدمين.

بهذا المشروع، يؤكد الطماوي على أهمية إيلاء الاهتمام الكبير للتخطيط والتنفيذ الجيد للبنية التحتية للمدن والطرق، بهدف تعزيز جاذبية المدن وتحسين جودة حياة سكانها. من المتوقع أن يكتمل ميدان الخزان في وقت قصير، وسيكون إضافة قوية للمدينة وللبنية التحتية.

رئيس مركز ومدينة الداخلة بدء تنفيذ ميدان الخزان في مدينة موط

رئيس مركز ومدينة الداخلة بدء تنفيذ ميدان الخزان في مدينة موط

رئيس مركز ومدينة الداخلة بدء تنفيذ ميدان الخزان في مدينة موط

رئيس مركز ومدينة الداخلة بدء تنفيذ ميدان الخزان في مدينة موط

رئيس مركز ومدينة الداخلة بدء تنفيذ ميدان الخزان في مدينة موط

رئيس مركز ومدينة الداخلة بدء تنفيذ ميدان الخزان في مدينة موط

رئيس مركز ومدينة الداخلة بدء تنفيذ ميدان الخزان في مدينة موط