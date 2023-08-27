تواصلت الجهود في الوحدة المحلية لمركز الداخلة لتنفيذ المبادرة التي أطلقها المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، بالتعاون مع بعض المزارع في المركز. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة وبأسعار تفوق تلك المتاحة في السوق.

شهدت المبادرة إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين الذين يسعون إلى تخفيف العبء المالي عن كواهلهم في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق. حيث يتم توفير تلك المنتجات بأسعار ملحوظة دون التأثير على جودتها وتميزها.

من جانبه، أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بهذه المبادرة الإنسانية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المحافظة لتحسين ظروف الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الضرورية.

ومن جانبه، أعرب المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، عن سعادته بالاستجابة الكبيرة من قبل المزارعين في المركز لهذه المبادرة. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التعاون المثمر بين قطاعات المجتمع لخدمة المصلحة العامة وتحقيق رفاهية المواطنين.

ويأتي توجيهات المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الداخلة، في إطار حرص الجهات المعنية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المحلية بمساندة المواطنين وتوفير فرص الحصول على المواد الغذائية الضرورية بأسعار معقولة.

لا شك أن هذه المبادرة ستسهم في تخفيف عبء المصروفات على المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة حتى نهاية فترة الأزمة الحالية، حيث يتطلع الجميع إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز رفاهية المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

استمرار العمل بمنفذ بيع الخضروات والفاكهة بحى الزهور بمدينة موط

استمرار العمل بمنفذ بيع الخضروات والفاكهة بحى الزهور بمدينة موط

استمرار العمل بمنفذ بيع الخضروات والفاكهة بحى الزهور بمدينة موط

استمرار العمل بمنفذ بيع الخضروات والفاكهة بحى الزهور بمدينة موط

استمرار العمل بمنفذ بيع الخضروات والفاكهة بحى الزهور بمدينة موط