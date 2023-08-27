افتتح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة. وشهد الافتتاح حضور الشيخ محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية في الداخلة، بالإضافة إلى الأستاذ صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز، والحاج مجدي كامل، نائب رئيس مجلس الإدارة.

يهدف المعرض إلى دعم المواطنين ومحاربة الغلاء، كما يتضمن جانبًا خيريًا للأشخاص غير القادرين المقيدين بالجمعية وذلك بتوفير سعر خاص لهم. يعتبر هذا المعرض فرصة ذهبية للأسر لشراء احتياجات أبنائهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث تتوفر فيه مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة.

وقد تم عرض عدة فئات من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك القرطاسية، والأدوات المكتبية، والحقائب المدرسية، والزي المدرسي. كان هناك طابور شهد توافد الزوار من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.

يشعر المشاركون بالسعادة والامتنان لإقامة هذا المعرض الذي يوفر فرصة للمجتمع للحصول على المنتجات بأسعار مخفضة. كما يعد هذا المعرض أحد الشراكات الفاعلة بين الجمعية الشرعية والمجتمع المحلي، إذ يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، كان للمعرض جانب خيري يستهدف الأشخاص غير القادرين المقيدين بالجمعية. حيث تم توفير سعر خاص لهم للسماح لهم بالاستفادة من هذه المنتجات الضرورية للتعليم.

تعتبر هذه المبادرة رائعة وقد تلقت استحسانًا كبيرًا من قبل الزوار والمشاركين على حد سواء. وتعكس رؤية الجمعية الشرعية في تقديم المساعدة والدعم اللازم للمجتمع، خاصة في مجال التعليم. ويعتبر هذا المعرض خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إحداث تغيير اجتماعي إيجابي وتحسين جودة التعليم في المدينة.

في النهاية، يجب أن نسجل شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها الجمعية الشرعية والشخصيات الرسمية المشاركة في تنظيم هذا المعرض وجعله نجاحًا كبيرًا. نأمل أن يستمر هذا التعاون لسنوات قادمة مع المزيد من الفعاليات التي تهدف إلى دعم وتطوير المجتمع في الداخلة.

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة

افتتاح معرض الجمعية الشرعية السنوي لمستلزمات المدارس بالداخلة