رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يسعى لإعادة انتخابه

أكد الحزب الحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ترشيح فيليكس تشيسيكيدي للانتخابات الرئاسية لعام 2023 في مؤتمر استثنائي عقد في كينشاسا يوم السبت.

الحزب الحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية

كما صوت الحزب لتشيسيكيدي رئيسا له للسنوات الخمس المقبلة.

وكان تشيسيكيدي، الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019، قد أكد في وقت سابق أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه.

وبالنسبة للانتخابات التشريعية الوطنية وحدها، يقدم الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي 495 مرشحا لشغل 500 مقعد متاح. وبالنسبة للانتخابات التشريعية الإقليمية، يقترح الحزب مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية.

في ديسمبرالمقبل، سيواجه فيليكس تشيسيكيدي العديد من المرشحين، بما في ذلك مويس كاتومبي.

زعيم حزب المعارضة مارتن فايولو

وقال منافسه الرئيسي زعيم حزب المعارضة مارتن فايولو، إنه لن يترشح إذا لم يتم إجراء تغييرات مناسبة على اللجنة الانتخابية الحالية.

منظمة هيومن رايتس ووتش

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا حكومة تشيسيكيدي ب "قمع" و "ترهيب" المعارضة ، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

واستشهدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بمكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى "العنف السياسي والانتخابي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وعمليات الاختطاف والتهديدات التي تستهدف المعارضين السياسيين".

وتكافح جمهورية الكونجو الديمقراطية لإخماد تمرد مسلح لحركة 23 مارس التي تقول كينشاسا وعدة حكومات غربية إنها مدعومة من رواندا المجاورة.