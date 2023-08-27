رئيس زيمبابوي المنتخب ينتقد دور مراقبي الانتخابات "دائما سنكون شعبًا واحدًا"

وجه إيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوى، رسالة للأمة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، منتقدًا المعارضة وجماعات مراقبة الانتخابات بعد تصريحاتهم بشأن التلاعب في الانتخاب.

إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى

وفاز منانجاجوا بنسبة 52.6 %، من الأصوات مقابل 44%، للمنافس الرئيسي نيلسون شاميسا 45 عاما، وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات في زيمبابوي.

وقال منانجاجوا، إن لا يوجد رابحون أو خاسرون، بل شعب واحد موحد في زيمبابوي، حتى الآن، أخجلنا منتقدينا الذين كانوا يرغبون في رؤيتنا منقسمين وفي حالة اضطراب، سنبقى إلى الأبد شعبا متحدا ومحبا للسلام وصامدا".

وأضاف رئيس زيمباوبى، لا أعتقد أنه من اختصاص مراقبي الانتخابات استجواب مؤسسات حكومة ذات سيادة والقضاء والسلطة التشريعية والحكم، أعتقد أن تفويضهم هو مراعاة الشفافية والسلمية والنزاهة في إجراء الانتخابات، ويسرني أن أقول إن لا أحد يشكك في ذلك".

انتقد الرئيس، عدد من بعثات المراقبة من الاتحاد الأوروبي والكومنولث ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي التي تضم 16 دولة عددا من المخاوف، من بينها حظر تجمعات المعارضة وقضايا تتعلق بسجل الناخبين والتغطية الإعلامية الحكومية المتحيزة وترهيب الناخبين. على أدوارهم.

وتوجهت الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا ،إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي يومي الأربعاء والخميس، في انتخابات شابتها تأخيرات أثارت اتهامات للمعارضة بالتزوير وقمع الناخبين.

قدم نيلسون شاميسا، زعيم المعارضة في زيمبابوي، طعناً في إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته إيمرسون منانجاجوا.

نيلسون شاميسا زعيم المعارضة في زيمبابوي

وقال شاميسا، إننا فوزنا في الانتخابات، حتى أننا فوجئنا بإعلان فوز منانجاجوا، مؤكدًا بأن لديه النتائج الحقيقية التي تؤكد فوزه.

واستنكر زعيم المعارضة، أن نتائج الانتخابات، قائلًا:" من الواضح أننا نتعامل مع العوائق التي تؤدي إلى قمع الناخبين، وهي حالة كلاسيكية من الغش القديم يعود تاريخها إلى العصر الحجري".



و أشار إلى أن "عرقلة" من جانب حزب زانو-الجبهة الوطنية الحاكم، واتهمه بالرغبة في "إثارة البلبلة لتغطية المسارات".

إيمرسون منانجاجوا

فاز إيمرسون منانجاجوا، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم 23 أغسطس من الشهر الجارى.

وحصل رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، البالغ من العمر 80 عامًا، بنسبة 52.6% من الأصوات لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية مساء السبت.

بينما حصل نيلسون شاميسا حصل على 44% فقط من الأصوات.

مفوضية الانتخابات

وبلغت نسبة المشاركة 68.9% بحسب مفوضية الانتخابات، وحصل إيمرسون منانجاجوا على أكثر من 2.3 مليون صوت من أصل 4.4 مليون صوت تم الإدلاء بها، بينما حصل منافسه الرئيسي، نيلسون شاميسا، على 1.9 مليون صوت فقط.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة الطعون والأخذ في الاعتبار تقارير بعثات المراقبة.

ومن المتوقع أيضًا أن يفوز حزب الرئيس إيمرسون منانجاجوا (ZANU-PF) بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 210 مقاعد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في وقت واحد.

وقد قام الرئيس منانغاغوا بتمديد عملية الاقتراع لانتخاب الرئيس والبرلمان في زيمبابوي، التي أجريت يوم الأربعاء، لمدة يوم واحد، والدافع وراء هذا التمديد للتصويت هو التأخير الكبير في بعض المكاتب التي لم تتمكن من فتح أبوابها في الوقت المحدد بسبب مشاكل لوجستية.