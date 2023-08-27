محلية الخارجة: رصف الطرق وتحسين سهولة حركة المرور في أحياء المدينة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، برئاسة جهاد المتولى، بالتعاون مع مديرية الطرق برئاسة المهندس يحيى طلعت، بأعمال رصف الطرق وتحسين سهولة حركة المرور في أحياء المدينة.

وتم توسيع شارع الشهيد عبدالمنعم مرزوق بمدينة الخارجة، من مصنع البلح حتى المعهد الديني، وذلك بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتسهيل حركة السير. تمت إزالة جميع المعوقات التي كانت تعوق عملية الرصف، مثل الأشجار، وتم خفض مستوى غرف الصرف الصحي لضمان سهولة تنفيذ عملية الرصف، بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على إزدواجية الطريق، وهو ما سيسهم في تيسير حركة المرور وتحسين قدرة التحمل الطرقية في هذه المنطقة. ويُعتبر هذا الإنجاز جزء من الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للمدينة وتلبية احتياجات السكان.

ويُعد رصف الطرق من الأعمال الأساسية التي تساهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، كما أنه يعكس حرص الجهات المختصة على توفير بيئة مرورية آمنة ومريحة للمواطنين، وإن الانتهاء من أعمال رصف شارع الشهيد عبدالمنعم مرزوق بمدينة الخارجة يعد إضافة إلى قائمة المشاريع التطويرية التي تهدف إلى استدامة التطور المحلي وتحسين جودة حياة السكان. ومن المتوقع أن يشهد هذا الشارع ازدياداً في حركة المرور وتسهيل المشاوير بفضل مرافقته بإزدواجية متاهة الطرق.

بناءً على ذلك، فإن هذا الإنجاز يعكس التزام الجهات المعنية بتحقيق التطور والاستدامة في الخدمات المقدمة للمواطنين. وهذا يعكس أيضًا استجابة حكومة البلاد للتحديات التي تواجهها المدن وسعيها لتحسين البنية التحتية ورفاهية المجتمع.

"محلية الخارجة" القيام برصف الطرق وتحسين سهولة حركة المرور في أحياء المدينة