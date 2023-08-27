الغربية تشارك في معرض أيادي مصر للصناعات اليدوية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية معرض "أيادي" مصر "للحرف اليدوية والتراثية بفندق" pyramisa بالدقي بالقاهرة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية باعتباره مشروعا قوميا يساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وقام وزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية بجولة داخل أجنحة المعرض وتفقد جناح محافظة الغربية والذي تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة عن غيرها من المحافظات الأخرى.

وأشاد وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بالمعروضات داخل جناح الغربية.

وشهد الجناح إقبالا كبيرا من المواطنين، نظرا للمعروضات التراثية التي تم تقديمها، ونالت استحسان رواد المعرض.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وأيضا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الحرف اليدوية والصناعات التراثية تحتل مساحة أصيلة من التراث المصري وأن الصناعات والحرف اليدوية إحدى أهم مقومات الجذب السياحي بالإضافة إلى كونها مصدر دخل إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل، خصوصا أن هذه الحرف تعتمد على الخامات البسيطة مع إضافة اللمسات الإبداعية عليها من جانب الحرفيين والفنانين، وان هذه المعارض تساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة