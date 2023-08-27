“السهر للسهيرة" .. محمد نور يكشف عن موعد طرح كليبه الجديد

أعلن الفنان محمد نور، عن موعد طرح كليبه الجديد “السهر للسهيرة”، والذي من المقرر طرحه خلال أيام.

السهر للسهيرة

و شارك محمد نور جمهوره البرومو الدعائي للكليب، وعلق عليه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلًا: “السهر للسهيرة يوم 8 - 31 ”.

وكان أحيا الفنان محمد نور، أول أغسطس ، حفلا غنائيا ناجحا في الساحل الشمالي رفع شعار كامل العدد بمشاركة هيفاء وهبي.

مستنيكم يوم 10 أغسطس

ونشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه : «مستنيكم يوم 10 أغسطس في الساحل مع السوير ستار هيفاء وهبي اللبس أسود أو دهبي».

وكان انتهى المطرب محمد نور من تصوير أحدث أعماله الغنائية المنفردة بعنوان"السهر للسهيرة" ، والتي من المقرر طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وصور محمد نور الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة في مصر، وسط أجواء صيفية عكست مضمون الأغنية ونمطها الموسيقي.

السهر للسهيرة باللهجة المصرية

يشار إلى أن أغنية «السهر للسهيرة» باللهجة المصرية ، ومختلفة من حيث الموضوع واللحن والإيقاعات الموسيقية.

تحمل أغنية «السهر للسهيرة» كلمات مصطفى حتوتة وألحان مصطفى حتوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس .

أعمال محمد نور

وكانت آخر أعمال محمد نور فيلم «الحب بتفاصيله» ، والذى يعتبر عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم ، وشاركه في بطولته كل من: ملك قورة، مصطفى أبوسريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم ، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبدالسلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن وتأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

فيديوهات وصور عبر "إنستجرام"

وكان شارك محمد نور متابعيه على حسابه بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" عددًا من الصور بصحبة ابنته "عليا" وعلق عليها قائلاً: "حبى الوحيد"، وانهالت التعلقات على الصور من محبيه معربين عن سعادتهم بهذه الصورة التي تجم الأب بإبنته.