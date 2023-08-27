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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: أوسوريو مستمر فى منصبه بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق مساء اليوم الأحد أن نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة يحتاج لتكاتف جميع أبنائه من أجل العودة من جديد للمسار الطبيعي والمنافسة على البطولات.

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صرح ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مساء اليوم الاحد مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بالنسبة لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك هو مستمر فى منصبه بشكل طبيعي وعلاقتي به رائعة ودائم الحديث معي وأنا قمت بترتيب جلسة له مع المسئولين خلال الأيام الماضية من أجل حل أزماته.

أشار  ميدو:" أوسوريو ينتظر شهر واحد فقط من مستحقاته المالية والمساعد له شهرين".

وتابع:" أوسوريو حذر المسؤولين برحيل اى فرد من الجهاز الفنى أو الإداري وطالب بالاستمرار جميعًا".

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