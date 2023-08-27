رد فعل شاب غير مسلم أهداه رجل نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

"هذا هو القرآن !؟ حقا أنا الآن أحمل القرآن بين يدي! أنا لا أستحق ذلك" بهذه الكلمات وصف شاب أمريكي غير مسلم، سعادته باللحظة التي علم فيها أنه يحمل نسخة من القرآن الكريم بين يده، بعدما أعطاه له أحد الأشخاص هدية ليقرأه.

وفي فيديو متداول على إنستجرام، ظهر الشاب وهو في قمة سعادته ودهشته، بأنه أخيرًا رأى القرآن الكريم، وأكد للشخص الذي أهداه نسخة القرآن الكريم، أنه سوف يقرأ كل شيء، وحينما ينهي القراءة سوف يبحث عنه ليخبره.

ورد عليه الشخص الذي أهداه نسخة القرآن قائلًا: "سيدنا إبراهيم وموسى، عندما كانوا يعبدون الله كانوا يسجدون ويضعون رأسهم على الأرض ويدعون الله، هكذا يسجد المسلمين، عندما يأتي الليل ضع رأسك على الأرض واسجد، وادعُ الخالق الواحد الأحد، أن يظهر لك الحقيقة، وأن يعطيك القوة ليظهر لك الحقيقة".