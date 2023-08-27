رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: مهمتي وطنية (شاهد)

أعرب عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن سعادته بإدارة النادي، قائلا: "تكليفي بهذا المنصب؛ تشريف كبير"، معقبا: "تكليفي كان لمهمة أساسية، وهي الدعوة لجمعية عمومية انتخابية، وفتح باب الانتخابات؛ لاختيار مجلس إدارة جديدة".

وقال “الناني” خلال تصريحاته ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الأحد، إن : "كل التقدير لجمهور نادي الزمالك، وأعضاء نادي الزمالك، وأقف على مسافة واحدة أنا وزملائي"، متابعا: "الكرة تقول إن نادي الزمالك أحد القلاع الرياضية في مصر".

وأشار إلى أن نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وصرح رياضي كبير في مصر، معقبا: "المهمة التي كُلفت بها هي مهمة وطنية، وكلنا نعمل لمصلحة نادي الزمالك".

ووجه رسالة لجماهير الزمالك، قائلا: "سيحدث نوع من الاطمئنان؛ لأنه سيتم العمل لصالح نادي الزمالك".

الشباب والرياضة: عماد البناني رئيسًا للجنة المؤقتة بنادي الزمالك

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا رسميًا، أعلنت من خلاله استبدال حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالدكتور عماد مصطفى البناني.

وقالت الشباب والرياضة في بيانها: “بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وفى ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، قرارًا يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبلة، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971 مع توجيه الشكر للواء حسن موسي”.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية، أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.