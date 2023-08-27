عامر حسين: لن أسير خلف الاعلام في تحديد العقوبات المطلوبة

علق عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد، والمشرف على إدارة المسابقات، حول كيفية توقيع العقوبات في المسابقات المحلية.

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أكد عامر حسين في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة مساء اليوم الأحد: "نشاهد في أوروبا لاعبين يخرجون عن شعورهم مثل زين الدين زيدان، تعدى على زميله بالضرب وتم إيقافه مباراتين فقط".



أشار عامر حسين إلى : "الأندية تسلمت اللائحة الخاصة بالموسم الجديد، وهي نفسها الخاصة بالموسم الماضي، أطبق اللائحة وطوال وجودي مسئولًا عن إدارة المسابقات، لم يحدث أن غيرت لجنة التظلمات قراري، لأني أتخذ القرار وفقًا للائحة".



أكمل "لن أسير خلف ردود الأفعال الإعلامية، التي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة وتغليظ الغرامات على اللاعب المخطئ إذا كان في ناد كبير، وماذا عن اللائحة ؟".



أتم تصريحاته : "هناك أندية مثل أسوان وحرس الحدود، عقود لاعبيه تتراوح بين 300 و400 ألف جنيه في الموسم، نحن ندير دوري للأندية سواء الغنية أو التي تعاني ماديًا، وهناك لاعبون يحصلون على ملايين وآخرون على مبالغ أقل، ويجب مراعاة كل ذلك عندما نعد اللوائح، وخير الأمور الوسط على الجميع".