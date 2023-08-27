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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: عماد البناني رئيسًا للجنة المؤقتة بنادي الزمالك

عماد مصطفى البناني
عماد مصطفى البناني

 أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا رسميًا، أعلنت من خلاله استبدال حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالدكتور عماد مصطفى البناني.

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 وقالت الشباب والرياضة في بيانها:  “بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وفى ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، قرارًا يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبلة، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971 مع توجيه الشكر للواء حسن موسي”.

  ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية، أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.

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