الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لتجديد عقد فتوح

شهدت الساعات القليلة الماضية مناقشة اللجنة الثلاثية لمكلفة بإدارة نادي الزمالك ملف تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق والذي ينتهي تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم المقبل.

وطالبَ أحمد فتوح اللجنة الثلاثية بالحصول على مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ7.5 مليون جنيه، بجانب منحه عقد براتب سنوي يقدر بـ15 مليون جنيه مع وجود حوافز إضافية وفقاً لمعدل مشاركاته وحصد الألقاب والبطولات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة مع أحمد فتوح خلال الأيام القليلة القادمة للوصول لاتفاق مالي يرضي جميع الأطراف وحسم ملف التجديد للاعب لمدة 3 مواسم بخلاف الموسم الجديد .

الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا

رفضت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك بشكل قاطع تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي والمستحقة للقلعة البيضاء بقرار من الفيفا.

وأكدت مصادر أن اللجنة الثلاثية للزمالك لم تتخذ قرار نهائي بشأن غرامة كهربا، لكنها تسعى للحصول على مستحقات النادي كاملة، ولا تفكر نهائياً في تقسيط الغرامة.

وتسعى لجنة الزمالك لتوفير السيولة المالية لدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين بجانب حل أزمة القيد وتجديد عقود لاعبي الفرق المختلفة.

وترى لجنة الزمالك أن غرامة "كهربا" ستساهم في حل بعض الأزمات التي يواجهها النادي في الوقت الحالي ".